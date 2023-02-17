В ГД прорабатывают вопрос предоставления соцгарантий бойцам ЧВК наравне с военными

Комитет Госдумы по обороне прорабатывает вопрос о предоставлении соцгарантий бойцам частных военных компаний наравне с военнослужащими. Об этом ТАСС заявил глава комитета Андрей Картаполов.

По его словам, предоставить соцгарантии бойцам ЧВК можно через внесение изменений в действующее законодательство.

"Я поддерживаю, безусловно, эти инициативы, мы давно говорили о том, что все люди с оружием в руках защищают нашу страну, они достойны всех тех социальных льгот, которые положены по закону", - подчеркнул парламентарий.

О рассмотрении вопроса о предоставлении социальных гарантий бойцам ЧВК и их семьям наравне с военнослужащими президент России Владимир Путин сообщил 16 февраля на встрече с уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Омбудсмен указала на "маленькую несправедливость", при которой военные, проходящие службу по контракту, получают социальные гарантии, а бойцы ЧВК – нет, хотя "и те, и другие – герои".