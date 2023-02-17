17 Февраля 2023
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Фото: kremlin.ru

"Как будто я мог не согласиться": Лукашенко ответил на благодарность Путина за визит в Москву

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в подмосковной резиденции российского президента Ново-Огарево. Публичную часть встречи они начали с пикировки по поводу самого визита и вчерашней пресс-конференции белорусского лидера, на которой он, в частности, заявил, что не присоединится к СВО.

"Спасибо, что согласились приехать", - поблагодарил Путин коллегу. "Как будто я мог не согласиться!" – нарочито ответил Лукашенко. "Ну, мы все занятые люди, дел хватает и дома. Вчера, кстати, смотрел вашу пресс-конференцию", - продолжил Путин. "Еще бы не смотрели. Расстроились, наверное?" – спросил Лукашенко. "Нет, почему? Я разделяю ваши позиции и подходы", - заявил Путин.

А потом Путин сообщил, что намерен обсудить с Лукашенко не только экономику, но и вопросы безопасности и военного сотрудничества.  

Российский президент отметил, что благодаря усилиям Александра Лукашенко "за последние десятилетия очень многое в Белоруссии сохранено и получило позитивное развитие". Результатами этого развития, по словам президента РФ, могут вместе пользоваться Россия и Белоруссия.

Лукашенко был предельно конкретен: Белоруссия в 2022 году выполнила со своей стороны все договоренности с Россией в сфере обороны и безопасности, 28 союзных программ РФ и Белоруссии выполнены на 80%; товарооборот РФ и Белоруссии за 2022 год составил $50 млрд; Белоруссия готовы выйти на производство МиГ-25 при небольшой поддержке РФ.

Теги: александр лукашенко, владимир путин, переговоры



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