В Свердловской области объявлено новое предупреждение по смогу

Свердловские синоптики вновь предупредили о смоге в регионе в ближайшие дни.

Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, с 20 часов 17 февраля и до вечера 20 февраля на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

"Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения – с 20 часов 20 февраля", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале февраля синоптики уже предупреждали свердловчан о смоге. Он держался на территории региона на протяжении нескольких дней.