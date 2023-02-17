Силовики нагрянули в мечеть для проверки документов у мигрантов

Сегодня в мечеть Екатеринбурга на ул. Репина приехали силовики. Оцепив верующих, они дождались завершения молитвы и начали проверять документы прихожан.

Как сообщает начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых, сегодня силами полиции и других силовых структур прошло профилактическое мероприятие по проверке документов. Пока итоги рейда не подведены, однако из-за отсутствия документов или разрешения на проживание в РФ, 10 прихожан уже уехали из мечети в полицейском автобусе.

Как передает слова очевидцев паблик "Инцидент Екатеринбург", на месте поднялась паника. Многие попытались прорвать оцепление и скрыться от полиции, игнорируя даже сигналы светофора. Огромная толпа ринулась к дороге, из-за чего силовикам пришлось сделать несколько выстрелов в воздух.