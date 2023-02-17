Авксентьева: Правительство устроило волокиту по законопроекту об отсрочках от мобилизации

Замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Сардаа Авксентьева пожаловалась на правительство, которое устроило волокиту по ее законопроекту о мобилизации. Кабмин не может оформить отзыв на документ, без него законопроект не будут рассматривать в Госдуме.

"Наша законодательная телега продолжает двигаться со скрипом. Законопроект о частичной мобилизации я не оставляю, но продвижения вперёд нет. И пока не предвидится. Я направила 6 февраля официальное письмо в комитет Госдумы по обороне с просьбой потребовать от правительства РФ отзыв на наш законопроект. Все сроки давно прошли. Комитет такое письмо направил. Отзыва правительства нет, законопроект завис. Хотя, повторюсь, отзыв правительства не является необходимым условием для рассмотрения законопроекта", - сообщила Авксентьева в своем Telegram-канале.

Законопроект Аквсентьевой предполагает появление ряда новых отсрочек от мобилизации, например, для многодетных отцов. Также он вводит возможность альтернативной службы для мобилизованных – сейчас она предусмотрена только для призванных по срочной службе.