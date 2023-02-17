В Японии появился советник премьер-министра по делам ЛГБТ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел встречу с ЛГБТ-активистами. На ней он анонсировал учреждение института советника премьер-министра по правам ЛГБТ. Новую должность займет советник премьер-министра по расширению прав и возможностей женщин Масако Мори.

Во время встречи Кисида также извинился за высказывание своего бывшего помощника Масаёси Араи, который в начале февраля заявил, что не хотел быть жить по соседству с ЛГБТ-парой и даже не хотел бы на нее смотреть, пишет "Ъ".

Япония – единственная страна G7, в которой отсутствует правовая база для признания однополых союзов в любой форме.