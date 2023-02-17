Хуснуллин показал строительство трассы М12 "с нуля" в Башкирии и Свердловской области

17 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область Приволжский ФО Уральский ФО
Фото: пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина

Хуснуллин показал строительство трассы М12 "с нуля" в Башкирии и Свердловской области

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин показал, как идет работа по строительству "с нуля" участка трассы М12 "Восток" между Башкирией и Свердловской областью. Здесь дорогу прокладывают по новому маршруту, среди лесов.

"Уже летом планируем положить асфальт 140 км первого этапа дороги Дюртюли — Ачит в Башкирии. Сейчас на объекте круглосуточно работают более 1100 человек. В пик строительства планируем привлечь почти в пять раз больше людей и задействовать порядка 2100 единиц техники", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сейчас строители устраивают земляное полотно, забивные и буронабивные сваи и фундаменты искусственных сооружений. К концу 2023 году планируется завершить ряд мостов и путепроводов.

Трасса М12 должна соединить Москву через Казань с Екатеринбургом, а затем – с Тюменью.

Строительство трассы М12.(2023)|Фото: пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина

Строительство трассы М12.(2023)|Фото: пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина.

Строительство трассы М12.(2023)|Фото: пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина

Теги: м12, строительство, трасса, башкирия, свердловская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети