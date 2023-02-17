Хуснуллин показал строительство трассы М12 "с нуля" в Башкирии и Свердловской области

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин показал, как идет работа по строительству "с нуля" участка трассы М12 "Восток" между Башкирией и Свердловской областью. Здесь дорогу прокладывают по новому маршруту, среди лесов.

"Уже летом планируем положить асфальт 140 км первого этапа дороги Дюртюли — Ачит в Башкирии. Сейчас на объекте круглосуточно работают более 1100 человек. В пик строительства планируем привлечь почти в пять раз больше людей и задействовать порядка 2100 единиц техники", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сейчас строители устраивают земляное полотно, забивные и буронабивные сваи и фундаменты искусственных сооружений. К концу 2023 году планируется завершить ряд мостов и путепроводов.

Трасса М12 должна соединить Москву через Казань с Екатеринбургом, а затем – с Тюменью.