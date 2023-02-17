17 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Победа" запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Анталью

Авиакомпания "Победа" начнет осуществлять прямые рейсы по направлению "Екатеринбург - Анталья". Как сообщает пресс-служба перевозчика, новое расписание начнет действовать уже 1 июня.

Помимо "Кольцово", улететь в Анталью прямым рейсом можно будет из еще шести российских городов. Из Перми и Махачкалы - три раза в неделю, из Екатеринбурга, Челябинска, Волгограда и Владикавказа - два раза в неделю, а из Казани - один раз в неделю.

Билеты уже можно приобрести, стоимость перелета из Екатеринбурга от 15 тыс. 120 рублей. Полеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам в 06.55, прибытие - в 10.15. В обратную сторону вылет запланирован на 10.45, прибытие - в 17.45.

Напомним, что до "Победы", из "Кольцово" в Анталью уже летали компании Red Wings и Azur Air. Анталья также стала самым популярным направлением из Екатеринбурга в 2022 году.

Теги: Екатеринбург, Анталья, Кольцово, Победа, прямой рейс



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