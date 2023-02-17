17 Февраля 2023
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Общество
Фото: t.me/vvgladkov

Мигранты пожаловались на невыплату денег за рытье окопов в Запорожье

Мигранты из Таджикистана и Узбекистана, нанявшиеся рыть окопы в Запорожье, пожаловались в полицию на невыплату обещанных денег. Обещали им по 800 тыс. руб. Одному из мужчин, пожаловавшихся на работодателя, теперь угрожают расправой, передает Telegram-канал Baza.

Рабочий из Таджикистана рассказал, что вместе с ним в Запорожскую область на автобусе приехало три десятка человек – все мигранты из Средней Азии. Их поселили в заброшенные дома. Нужно было с помощью трактора рыть окопы, а потом укреплять фортификацию балками.

Через месяц наниматель выплатил примерно на четверть меньше обещанного, выплачивать остальное отказался. Некоторые напарники мужчины получили и того меньше, не могут выехать обратно в Москву, у ряда мигрантов начались проблемы со здоровьем.

Мужчина рассказал, что никаких документов и трудовых договоров он не подписывал.

Теги: мигранты, окопы, зарплата



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