Экс-футболиста Савина оштрафовали на 50 тысяч за дискредитацию ВС РФ

Бывшего футболиста Евгения Савина признали виновным по делу о дискредитации ВС РФ. Блогера оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

О том, что в отношении бывшего футболиста составлен протокол, стало известно в конце января.

Весной прошлого года Савин на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором украинские футболисты выразили мнение о боевых действиях на Украине. Вскоре после этого он уехал из России на Кипр.