ВС РФ нанесли удар по предприятиям, обеспечивающим ВСУ топливом и боеприпасами

Российские военные 16 февраля нанесли ракетный удар по военным предприятиям на Украине, которые обеспечивают ВСУ топливом и боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары наносились оружием большой дальности воздушного и морского базирования, все назначенные объекты поражены.

Как уточнили в Минобороны, в результате сосредоточенного удара нарушено снабжение группировок ВСУ топливом. Кроме того, значительно сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ, порохов и твердого ракетного топлива.