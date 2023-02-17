Главой Свердловского творческого союза журналистов переизбран Александр Левин

Сегодня, 17 февраля, в Екатеринбурге состоялась отчетно-выборная конференция Свердловского творческого союза журналистов. На ней был определен глава организации на ближайшие годы.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, делегатам конференции предстояло решить важную задачу: определить путь, по которому союз журналистов будет двигаться следующие пять лет, к своему 70-летию, и кто возглавит это движение. В итоге общим решением делегатов председателем СТСЖ был переизбран Александр Левин.

Напомним, что для участия в работе конференции в Екатеринбург с рабочим визитом прибыл председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. В ходе посещения уральской столицы он призвал к отмене уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах России и административной статьи за дискредитацию ВС РФ. Однако бороться за это СЖР намерен только после окончания СВО.