Путин наградил тюменских спасателей за спасение людей при взрыве в гараже

Президент России Владимир Путин наградил тюменских спасателей за спасение людей из-под железобетонных завалов, образовавшихся из-за взрыва в одном из гаражей на ул. Малышева, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По указу президента трех сотрудников Тюменской областной службы экстренного реагирования наградят медалями "За спасение погибавших" за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.

Медаль получит начальник поисково-спасательной группы тюменского поисково-спасательного отряда Сергей Ульянов, спасатели тюменского поисково-спасательного отряда Александр Ярославцев и Андрей Чуйко.

Напомним, взрыв произошел в гаражном кооперативе "Строитель-2" на ул. Малышева, д. 2Б, в Тюмени 9 февраля 2022 года. Пострадали пять человек. Версией произошедшего взрыва называли разгерметизацию газобаллонного оборудования. Также сообщалось, что в гараже располагалась автомастерская.

"Благодаря слаженной работе и отточенным до автоматизма действиям уже спустя час пострадавшие были извлечены и направлены в больницу. Указы о награждении подписал Президент России Владимир Путин, медали будут вручены в торжественной обстановке в Тюмени", - говорится в сообщении.