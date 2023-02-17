17 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Есть шанс на амнистию признанных виновными в распространении фейков о ВС РФ после завершения спецоперации - СПЧ

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачёва считает, что есть шансы на амнистию для тех, кто был осужден за дискредитацию ВС РФ. Но – уже после окончания специальной военной операции.

Правозащитница считает, что власти могут проявить "милосердие и гуманность" после завершения боевых действий.

"Нам очень хочется на это надеяться, потому что у нас, помимо того, что были административные штрафы, аресты, у нас ведь есть уголовные дела. Последнее дело, например, за пост журналистки, когда она получила шесть лет. Нам очень хотелось бы, чтобы все эти люди попали под амнистию. Ну, и вообще, по окончанию всего, мне кажется, власть должна как-то проявить максимальное милосердие и гуманность. Я надеюсь, что шансы велики", - сказала Меркачева в интервью радио "Говорит Москва".

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что его организация будет добиваться отмены уголовного и административного преследования за фейки и дискредитацию, но тоже только после окончания СВО. Во время СВО такие статьи оправданы, считает Соловьев.

Теги: спч, правозащитники, амнистия, сво



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