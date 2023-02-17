В украинском плену находится еще двое жителей Среднего Урала

Двое военнослужащих из Талицы и Екатеринбурга сейчас находятся в плену у солдат Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы от свердловской области Максим Иванов.

"Сейчас продолжаю заниматься вопросом возвращения из плена военнослужащих из Талицы и Екатеринбурга. Их родственники тоже вышли на меня, взаимодействуем. По екатеринбуржцу ситуация особенно сложная. По украинским источникам, он в плену. Но подробностей нет. Включили его в списки на обмен. Остаюсь на контакте с его женой, уточняем информацию", - написал парламентарий.

Напомним, 16 февраля из украинского плена обратно в Россию вернулся 101 военнослужащий. Солдаты будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Трое военнопленных являются жителями Среднего Урала. Один из них, по словам Иванова, житель Тавды. В скором времени парень вернется домой, где его ждет пополнение в семье - весной у солдата родится брат.