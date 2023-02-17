ВСУ вновь попытались атаковать аэропорт Брянска с помощью беспилотника
ВСУ в очередной раз попытались атаковать аэропорт Брянска с помощью беспилотника, пишет Mash.
По данным телеграм-канала, российская ПВО сбила дрон над городом примерно в 13:00. Предварительно, повреждений нет.
Прошлая атака на Брянский международный аэропорт произошла неделю назад. В сторону воздушной гавани была запущена группа беспилотников со взрывчаткой. БПЛА летели на малой высоте, но российская система ПВО смогла обнаружить и сбить их.