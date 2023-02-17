17 Февраля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Минобороны утвердило новых командующих тремя военными округами

В России утверждены новые командующие тремя военными округами.

Командующим войсками Центрального округа стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, Западного округа – генерал-лейтенант Евгений Никифоров, Восточного округа – генерал-лейтенант Рустам Мурадов, приводит РБК данные Минобороны РФ.

Отметим, ранее на назначение Мурадова командующим войсками Восточного военного округа откликнулся в своем telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

"Считаю это решение верным. Рустам Усманович всегда был лидером, который вёл за собой других, стратегом, который принимает правильные решения, мужественным бойцом, который первым идёт в атаку. Уверен, эти его качества, а ещё военное образование и боевой опыт, полученный в самых "горячих" точках – в Чечне и Сирии, – помогут блестяще справиться с боевыми задачами. Горжусь дружбой с этим мужественным человеком", - написал Меликов.

Теги: Андрей Мордвичев, Евгений Никифоров, Рустам Мурадов



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