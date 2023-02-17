17 Февраля 2023
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Армия и ВПК Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Sputnik / Антон Вергун

Югорских военнослужащих нацгвардии, получивших ранения, будут обеспечивать протезами

Военнослужащие, проходящие военную службу в войсках национальной гвардии РФ, участвующие в спецоперации и получившие ранения, контузию, травмы и увечья, а также члены их семей, включены в перечень категорий граждан, имеющих право на комплексное сопровождение, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Решение было принято сегодня, на заседании правительства.

Пострадавшим военнослужащим "будут предоставляться государственные услуги по обеспечению технических средств реабилитации (протезов)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение направлено в частности на поддержание процессов активной жизнедеятельности и развитие личностных способностей участников спецоперации, членов их семей.

Теги: национальная гвардия рф, спецоперация, комплексное сопровождение, протезы



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