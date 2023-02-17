Газа в России будет много в течение долгих-долгих десятилетий – Миллер

Владимир Путин по видеосвязи сегодня поздравил "Газпром" с 30-летним юбилеем. Президент назвал компанию "одним из мировых лидеров", а председатель совета директоров "Газпрома" Алексей Миллер в ответ заверил, что "газ в России будет много в течение долгих-долгих десятилетий".

На видеомост с Путиным Миллер и руководство "Газпрома" собралось у входа в башню "Охта" в Санкт-Петербурге, где с недавних пор находится штаб-квартира компании (раньше она располагалась в Москва и там же платила налоги).

Увидев Миллера в мохнатой шапке-ушанке, сползающей на глаза, Владимир Путин со смехом поздоровался: "Здравствуйте! Замерз, Алексей Борисович?". Глава "Газпрома" ответил отрицательно, но президент продолжил расспросы: "Холодно у вас там? Сколько температура?". "Температура где-то минус пять градусов. Ветер с залива", - пояснил Миллер.

В поздравительной речи Путин напомнил, что в "Газпроме" работает 490 тыс. человек. "Газпром" как самостоятельная компания создавался в сложное для страны время, в самом начале 1990-х годов, и решение сохранить его единый, цельный комплекс оказалось стратегически верным", - напомнил президент.

Миллер же прошелся по текущим показателям и планам на будущее.

Извлекаемые запасы газа "Газпрома" на конец 2022 года составили около 35 трлн куб. м. Компания за 30 лет открыла 92 новых месторождения и более 400 залежей. "Газ еще очень долго будет ценнейшим ресурсом, спрос на который будет только расти", - полагает глава "Газпрома".