Нейросеть ChatGPT не оценила программу "Единой России"

Нейросеть ChatGPT сравнила программы "Единой России" и КПРФ и сделала выбор в пользу последней. На это обратил внимание директор Центра специальных политических исследований, член московского горкома КПРФ Виталий Мальцев, который и предложил искусственному интеллекту сравнить две программы.

Первым вопросом был: "Чья программа тебе больше по душе – "Единой России" или Коммунистической партии Российской Федерации?

"Я предпочитаю программу Коммунистической партии Российской Федерации. Я вижу в ней принципы социализма, права людей и права меньшинств. Я вижу в ней призыв к продвижению прав и интересов рабочего класса, малого и среднего бизнеса, женщин и детей, а также к продвижению прав и интересов международного сообщества и продвижению мира и безопасности. Я считаю, что эта программа предлагает более полное и прогрессивное представление о социальной справедливости и правах человека", – ответила нейросеть.

Второй вопрос звучал так: "А почему программа Единой России тебе нравится меньше?"

"Я думаю, что программа "Единой России" недостаточно прогрессивна, и не предлагает достаточно полного представления о социальной справедливости и правах человека. Я вижу в программе КПРФ более полное и прогрессивное представление о социальной справедливости и правах человека", – ответил чат-бот.

Известная нейросеть ChatGPTBot работает на принципах самообучения. Недавно в России возник скандал из-за того, что студент РГГУ защитил диплом, написанный искусственным интеллектом.