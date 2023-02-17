В Екатеринбурге утвердили новые цены на проездные в общественном транспорте

Стоимость электронного проездного в общественном транспорте Екатеринбурга значительно снизилась. Новые цены своим постановлением утвердил глава города Алексей Орлов. Теперь проездные "все включено" стоят на 200-400 рублей дешевле.

Напомним, что раньше за тариф "все включено", куда входили метро, трамвай, троллейбус и автобус, граждане платили 2,8 тыс. рублей, студенты – 1,9 тыс. рублей, а школьники – 1,5 тыс. рублей. Сегодня стоимость уменьшилась до 2,5 тыс. рублей для горожан, 1,7 тыс. рублей – для студентов, аспирантов, адъюнктов и ординаторов и 1,1 тыс. рублей – для школьников. Для организаций стоимость составляет 2,6 тыс. рублей.

Проездной на три вида транспорта (за исключением метро) с лимитом на 60 дней со дня первой поездки составит:

585 рублей – не более 20 поездок;

1150 рублей – не более 40 поездок;

1960 рублей – не более 70 поездок.

Проездной на один из трех видов транспорта (за исключением метро) и действующий в течение одного календарного месяца будет стоить:

2300 рублей – для граждан (за исключением троллейбуса);

760 рублей – для школьников.

Для обладателей ЕКарты стоимость одной поездки составит 31 рубль, для студентов – 29,5 рублей, а для школьников – 28,5 рублей.

Электронный пересадочный билет на автобус, трамвай и троллейбус, действующий полчаса, будет стоить 33 рубля. Билет, действующий час - 62 рубля.