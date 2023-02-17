Среди военнослужащих, возвращенных из украинского плена, оказался ямалец

В числе 101 военнослужащего, спасенного из украинского плена, оказался житель Ноябрьска, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат Госдумы и представителя Парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев в своем telegram-канале прокомментировал обмен.

"Впереди у наших бойцов волнительная встреча с родными, которые ждут своих мужей, сыновей, отцов, братьев — истинных героев", — написал он.

16 февраля из украинского плена обратно в Россию вернулся 101 военнослужащий. Солдаты будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Трое военнопленных являются жителями Среднего Урала. Также обмен военнослужащими позволит пролить свет на историю с пропавшим без вести бойцом из Югры. О его исчезновении после взрыва сообщила супруга военного. В списках на обмен оказался сослуживец югорчанина из Свердловской области.