Для Екатеринбурга разработали новые остановки с системой видеонаблюдения

В Екатеринбурге разработан новый вариант внешнего вида остановок для городского общественного транспорта.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии, новинка создана администрацией уральской столицы совместно с сообществом "Дизайн-код". Дизайн фриза с наименованием остановки выполнен с учетом единой системы навигации города. Применяются согласованные ранее цветовые решения, пиктограммы и шрифт "Исеть".

Все остановки будут оборудованы подсветкой, табло с информацией о прибытии транспорта и системой видеонаблюдения. Кроме этого, предусмотрено увеличение площади остановки, навес от снега, дождя и ветра, а также создание места для отдыха.

Сейчас идут поиски оптимальных проектных решений для повышения комфорта. Как добавили в мэрии, итоговый дизайн остановочных комплексов будет представлен в апреле 2023 года.