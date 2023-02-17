Фальков призвал промышленность формулировать запросы по кадрам

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков призвал предприятия четко формулировать учебным заведениям запрос по кадрам. Об этом он заявил на заседании в Челябинске, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня перед всеми стоят очень серьёзные вызовы, в том числе перед университетами. Естественно, проблема очевидная - нужны кадры. С одной стороны, университеты всё для этого делают, растёт количество бюджетных мест, программ каких только нет, но, с другой стороны, дефицит кадров. Университетам надо меняться, но есть просьба предприятиям реального сектора экономики, нашему бизнесу тоже с пониманием отнестись и формулировать более чётко запросы", - отметил он.

По его словам, вузы сегодня активно готовят не только инженерно-технические кадры с высшим образованием, в новой структуре большинства вузов находятся и соответствующие учреждения СПО.

"Что касается самих университетов, мы соответствующим образом настроим. Это касается и сроков обучения, и конкретных программ, пока достаточно много об этом говорится, но в практическую плоскость мы тяжело переходим", – признал он.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев отметил, что кадры – это очень серьёзный и больной вопрос для страны.

"Есть ряд конкретных рецептов, которые нам необходимы максимально быстро реализовывать, и поэтому нужен диалог с промышленным сообществом с одной стороны и с высшей школой с другой. Существует приличный дефицит специалистов разных уровней, это и среднее профессиональное образование и университеты", - рассказал он.

По словам депутата, власти понимают важность зарплат для привлекательности работы в ОПК, и уже ряд законопроектов депутатским корпусом внесены.

Напомним, в госкорпорации "Ростех" посетовали на острую нехватку технических специалистов в оборонке. Более 20 специальностей называются крайне востребованными – это слесари механосборочных работ, слесари-электромонтажники, универсальные станочники, токари, фрезеровщики, операторы станков с программным управлением, наладчики станков с ЧПУ и другие. С большими кадровыми проблемами столкнулась и входящая в "Ростех" корпорация "Уралвагонзавод", где производят танки.