МИД: Россия готова принять компенсационные меры в случае конфискации активов

Россия готова принять равнозначные компенсационные меры, если Евросоюз решит конфисковать ее активы, сообщили в МИД РФ.

"Не следует забывать об иностранных активах западных стран, бизнеса граждан, который находится на территории нашей страны", - заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она отметила, что страны Евросоюза традиционно являлись крупными инвесторами в российскую экономику, "извлекая из этого значительные выгоды для себя".

"Это привело к концентрации значительных материальных активов европейских компаний и граждан на нашей территории, кстати, существенно превышающие объемы замороженных российских ресурсов за рубежом", - добавила Захарова.

По ее словам, Россия готова к любым шагам по защите национальной собственности, "вплоть до применения равнозначных компенсационных мер".

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал возможный ответ России на конфискацию зарубежных активов.