Пушилин полагает, что говорить о сроках освобождения ДНР пока преждевременно

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в преддверии первой годовщины начала спецоперации (она будет 24 февраля) высказался о сроках освобождения Донбасса, жизни под обстрелами и о том, стоит ли ждать помощи ООН в урегулировании конфликта.

Оценивая текущую ситуацию, Пушилин отметил, что последний год был "насыщен значимыми историческими событиями, главные из которых, конечно, возвращение Донбасса домой, в Россию, и полное освобождение юга Республики".

"Сегодня наступательная инициатива – на нашей стороне, шаг за шагом бойцы взламывают вражескую оборону, которую киевский режим выстраивал долгие восемь лет. В этом году освобождены Соледар, Клещеевка, Подгородное, Краснопольевка, Двуречье, Благодатное, Николаевка, Красная Гора, и это только начало череды возвращения из оккупации наших населенных пунктов на севере Республики", - сказал в интервью "АиФ" Пушилин.

Усугубляющим фактором с точки зрения освобождения территории ДНР Пушилин назвал тот факт, что противник оборудовал под свои цели огромные промзоны, которые характерны для Донбасса – в каждом городе есть крупные промышленные объекты.

"Линии обороны возводят прямо в городах, где продолжают оставаться мирные жители, огневые точки оборудуются в многоэтажных домах. Наши парни отвоевывают пядь за пядью нашу землю с учетом этих осложняющих факторов. Поэтому говорить о сроках освобождения Донецкой Народной Республики пока преждевременно", - сказал Пушилин.

Он полагает, что на данном этапе развития конфликта ООН никак не может помочь в его урегулировании.

"Реальность на сегодняшний день такова, что в нашем регионе нет мирной жизни. Даже удаленные от фронта населенные пункты Республики, которые считались тыловыми, подвергаются обстрелам из натовского оружия. Вопрос безопасности сейчас ключевой. Поэтому не везде дети ходят в школу, в Донецке и ряде других прифронтовых городов они учатся дистанционно", - сказал Пушилин.