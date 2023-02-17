17 Февраля 2023
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

Марков раскритиковал закон о защите русского языка

Закон о защите русского языка пытается юридически решить ту проблему, которую надо решать политически. Так считает политолог Сергей Марков.

Накануне Госдума приняла закон, который защищает русский язык от чрезмерного употребления иностранных слов.

"Это вечная ошибка российской власти - вместо решения проблем путем реального действия власть пытается создавать себе алиби, якобы они пытаются решить проблему путем принятия закона", - написал Марков.

Он призывает развивать культуру на русском языке, так как просто запрет английских слов ничего не даст.

"Вот этим российская власть и должна заниматься - давать государственные бюджеты реальным культурным проектам, а не подчиненным западным вторичным колониальным образцам, как это происходит последние 25 лет", - заключил политолог.

Другие эксперты также выражают сомнения в эффективности закона.

Теги: русский, язык



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