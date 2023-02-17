17 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

Путин наградил главу Конституционного суда Зорькина орденом Андрея Первозванного

Владимир Путин подписал указ о награждении высшей наградой РФ – орденом Андрея Первозванного – председателя Конституционного суда Валерия Зорькина.

"За выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность наградить орденом святого апостола Андрея Первозванного председателя Конституционного суда РФ Зорькина Валерия Дмитриевича", - говорится в документе.

В последнее время Зорькин активно выступал с позиций противников снятия моратория на смертную казнь, хотя на эту группу оказывается значительное давление.

"Напомню, что это статья 20, она относится к главе второй [Конституции] – "Права и свободы гражданина". И дело в том, что Конституция так построена, что изменение этой статьи требует фактически принятия новой Конституции. Если готовы те, кто выступает за возвращение смертной казни… ну, что называется, флаг им в руки", - сказал Зорькин в прошлом году на Всероссийском съезде судей в присутствии президента России Владимира Путина. Председатель КС добавил, что это не его личное мнение, а "консолидированная позиция Конституционного суда по данному вопросу".

Теги: валерий зорькин, орден андрея первозванного



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