17 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото:metallotorg.ru

НЛМК продает свои заводы на Урале

Крупнейший в России производитель стальной продукции группа НЛМК решила продать свои заводы на Урале и в Калужской области. Как сообщают "Ведомости", в числе предполагаемых покупателей Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) Евгения Зубицкого и компания "Новосталь-М" Ивана Демченко.

О намерениях продать и купить заводы изданию рассказал источник, близкий к одной из компаний, которая якобы уже ведет переговоры. Подтвердил информацию и другой источник из компании-покупателя продукции. При этом представитель ПМХ и гендиректор "Новосталь-М" Никита Рыбленков на сегодняшний день отказываются от комментариев. Отказываются от комментариев и в НЛМК. ФАС также не получал ходатайств о покупке активов НЛМК.

По словам второго источника, ранее НЛМК предлагал к покупке только уральские предприятия за 50 млрд рублей, однако сейчас стоимость активов компании может составить 75-100 млрд рублей. Как считает источник, после рекордов 2021 года цены на стальную продукцию опустились на привычные уровни, а потому компания решила вернуться к идее продажи заводов.

Теги: НЛМК, завод, продажа



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