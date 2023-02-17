В Госдуме предложили ДНК-селекцию детей

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев похвалил начавшееся во Владивостоке добровольное ДНК-тестирование детей на предрасположенность к видам спорта. Точность прогнозов будто бы достигает 70%.

"Генетика открывает невиданные возможности не только в медицине, но и в повседневной жизни. Ее массовое применение стало доступнее и может приносить пользу обществу. Например, с помощью ДНК тестов можно было бы выявлять склонность к тем или иным дисциплинам или даже профессиям ребенка. Представьте, сколько времени и нервов сэкономили бы родители и сами дети в вечном поиске, если еще в начальной школе получали бесценную информацию о том, где в жизни ты лучше пригодишься", - написал Метелев.

Его пост вызвал ряд возмущенных комментариев, поскольку речь идет о заявке на селекцию людей (пусть и рекомендательную), запрещенную Нюрнбергским трибуналом.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев считает, что, пока российские военнослужащие борются на фронте с нацизмом, в это же время в Госдуме некоторые законодатели озвучивают откровенно евгенические идеи.

"Оказывается, профессиональные склонности можно определять по ДНК. Ни много ни мало. Кажется, депутату Метелеву профориентацию провели неверно. Он ведь явно профнепригоден", - написал Парфентьев.

С ним согласен глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга Михаил Богданов, который советует Метелеву измерить форму головы и сдать анализы на соответствие занимаемой должности.

"Я напомню, что расовая теория происходила именно из подобных, озвученных еще Айн Ренд, идей, допускающих "предрасположенность" одних людей к чему-то и "непредрасположенность" других. Депутатик не хочет провериться? Мы можем ему организовать публичное исследование. Хотя он уже все продемонстрировал.

Это очевидно даже без тестов", - считает Богданов.

Многие ученые считают, что на самом деле родиной расовых и евгенических теорий является Британия, где зародились идеи о генетическом превосходстве одних людей над другими.