Кремль выразил надежду на понимание со стороны бизнеса из-за "добровольного взноса"

Правительство прорабатывает с предпринимателями идею добровольного взноса в бюджет на нужды страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, идет обсуждение всех нюансов.

Обсуждаемый взнос - добровольный, но предприниматели должны отдавать себе отчет относительно нынешних реалий и потребностей государства, заявил Песков, отвечая на вопрос, как власти отнесутся к бизнесу, который не захочет платить взнос.

"Ключевое слово - добровольный [взнос], но, разумеется, взаимодействие руководства страны и бизнеса, правительства и бизнеса, - это дорога с двусторонним движением", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Как сообщалось, власти РФ хотят компенсировать часть дефицита бюджета за счет бизнеса. Правительство предложило Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) выделить ему около 200 млрд рублей в виде разовой помощи. По данным Bloomberg, правительство также рассматривает возможность повышения дивидендов для госкомпаний и единовременные выплаты со стороны крупных компаний.