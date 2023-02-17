17 Февраля 2023
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Политика В России
Фото:publicpost.ru

Кремль выразил надежду на понимание со стороны бизнеса из-за "добровольного взноса"

Правительство прорабатывает с предпринимателями идею добровольного взноса в бюджет на нужды страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, идет обсуждение всех нюансов.

Обсуждаемый взнос - добровольный, но предприниматели должны отдавать себе отчет относительно нынешних реалий и потребностей государства, заявил Песков, отвечая на вопрос, как власти отнесутся к бизнесу, который не захочет платить взнос.

"Ключевое слово - добровольный [взнос], но, разумеется, взаимодействие руководства страны и бизнеса, правительства и бизнеса, - это дорога с двусторонним движением", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Как сообщалось, власти РФ хотят компенсировать часть дефицита бюджета за счет бизнеса. Правительство предложило Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) выделить ему около 200 млрд рублей в виде разовой помощи. По данным Bloomberg, правительство также рассматривает возможность повышения дивидендов для госкомпаний и единовременные выплаты со стороны крупных компаний.

Теги: песков, бизнес, добровольный взнос



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