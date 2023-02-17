Цукерберг анонсировал появление в Instagram* "каналов" как у Telegram

В Instagram* появилась новая функция "Каналы", которая очень похожа на одноименный раздел мессенджера Telegram. О запуске функционала "от одного к многим" объявил глава Meta** Марк Цукерберг. Он анонсировал запуск собственного канала, в котором будет делиться новостями об обновлениях в продуктах компании.

Сообщается, что просматривать сообщения в публичных каналах смогут все пользователи, а уведомления им будут приходить только в случае подписки на канал.

Пока "Каналы" доступны только ряду пользователей из США. Пока не сообщается, когда функция станет общедоступна. Также анонсировано появление "Каналов" в Facebook*** и его мессенджере.

*Instagram – соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной.

**Meta – корпорация, признанная в РФ экстремистской, запрещена в РФ

***Facebook – соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной.