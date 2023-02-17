17 Февраля 2023
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Политика В России
Фото:kremlin.ru

Путин встретится с лидером думских "единороссов" уже после оглашения послания

Владимир Путин встретится с лидером думской фракции "Единой России" уже после оглашения послания Федеральному собранию, то есть после 21 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Встреча с [Владимиром] Васильевым состоится позже, до послания она не состоится. Диалог с "Единой Россией" у руководства страны носит особый характер, все-таки это партия власти, большинства. Поэтому вся повестка дня "Единой России" хорошо известна президенту", — отметил Песков.

Ранее Путин уже провел встречи с лидерами КПРФ, ЛДПР и "Новых людей".

Теги: владимир васильев, владимир путин, единая россия, встреча



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