Суд прекратил производство по ходатайству Ефремова о смягчении ему наказания

Алексеевский районный суд Белгородской области прекратил производство по ходатайству актера Михаила Ефремова о замене лишения свободы принудительными работами.

"Сегодня прошло судебное заседание. Производство по ходатайству было прекращено в связи с отзывом ходатайства осужденным", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Соответствующее ходатайство о замене оставшегося наказания принудительными работами поступило в суд в январе. 13 февраля осужденный попросил суд прекратить производство по данному ходатайству.

Напомним, 8 июня 2020 года актер на джипе выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого погиб. Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии. Мосгорсуд снизил наказание до семи с половиной лет. После ДТП в крови Михаила Ефремова, помимо алкоголя, обнаружили также наркотики. Сообщалось, что было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков, актер был допрошен в качестве свидетеля. Позже стало известно, что дело о наркотиках не расследуется, оно было приостановлено по причине отсутствия подозреваемых.