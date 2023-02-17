В Екатеринбурге чиновница соцполитики годами тайно жила в квартире опекаемого ребенка

В Екатеринбурге сотрудницу управления социальной политики уволили после того, как она несколько лет незаконно жила в квартире опекаемого ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, ранее приказом управления соцполитики №26 министерства социальной политики Свердловской области за ребенком 2005 года рождения было закреплено право пользования квартирой в Железнодорожном районе уральской столицы. Однако проверка показала, что главный специалист отдела управления проживала в закрепленном за опекаемым подростком жилье.

Было установлено, что чиновница платила за это опекуну по 10 тысяч рублей ежемесячно. При этом сотрудница управления сама составляла акты проверки, согласно которым в 2019-2022 годах жилье ребенка якобы никому не сдавалось.

В результате за эти тайные махинации женщину уволили из управления в связи с утратой доверия. Не согласившись с увольнением, она попыталась восстановиться на работе через суд. Однако ей было отказано, а иск отклонен.