17 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Эксперимент: проезд электромобилей по платным дорогам станет бесплатным

С 1 марта в рамках эксперимента владельцы электромобилей получат право бесплатного проезда по платным федеральным трассам. Он проводится в рамках Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ до 2030 года, сообщает Минэкономразвития.

Для получения права бесплатного проезда владельцу электромобиля нужно обратиться в офис поддержки пользователей компании "Автодор – Платные Дороги" и предъявить документы, подтверждающие, что электромобиль оснащен только электрическим двигателем, а также предоставить транспондер T-pass. Если его нет, то его нужно купить или взять в аренду.

В случае нарушения данного правила с лицевого счета пользователя будет списана полная стоимость проезда, а его транспондер отключат от акции без возможности повторного участия.

На электромобиле можно будет бесплатно проехать по трассам М-1 "Беларусь" (включая "Обход Одинцова"), М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 Москва—Нижний Новгород—Казань и Центральной кольцевой автомобильной дороге.

В концепции развития электротранспорта в России до 2030 года говорится, что внутрироссийский рынок электрокаров существенно отстает от мирового. По данным за 2021 год, объем мирового рынка электроавтомобилей составляет более 5% всего авторынка, в то время как в России он около 1%.

Теги: электромобиль, платные дороги



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