17 Февраля 2023
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Армия и ВПК Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky

Благодаря очередному обмену военнопленными появился шанс установить судьбу пропавшего на СВО югорчанина

Благодаря прошедшему накануне обмену военнопленному появился шанс установить судьбу солдата из Югры, о безвестном исчезновении которого заявила жительница региона еще в прошлом году. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Новые подробности про состоявшийся обмен. Еще в прошлом году ко мне обратилась женщина из ХМАО. Ее муж вместе с сослуживцами, нашими парнями из Карпинска и Краснотурьинска, пропал без вести после того, как их машину подбили в районе Кременной. О судьбе бойцов ничего не было известно до вчерашнего дня. Один из сослуживцев оказался в списке на обмен и вчера вернулся на Родину. Новость обнадеживающая, потому что теперь есть шанс установить судьбу остальных. Продолжаю работу в этом направлении", - сообщил парламентарий.

Напомним, 16 февраля из украинского плена обратно в Россию вернулся 101 военнослужащий. Солдаты будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Трое военнопленных являются жителями Среднего Урала.

Теги: обмен, военнопленные, спецоперация, югорчанин



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