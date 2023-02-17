Песков усомнился в том, что Вашингтон согласится на переговоры Путина и Байдена в Минске

Кремль сомневается, что Вашингтон поддержит инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко о переговорах лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Минске.

"Это новая инициатива президента Белоруссии. Вы, наверное, слышали заявления Белого дома, что каких-либо других остановок, кроме как в Польше, президент США не планирует. Поэтому вряд ли Вашингтон откликнется на эту инициативу", - цитирует ТАСС заявление по этому поводу пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров согласился с тем, что отсутствие диалога между Москвой и Вашингтоном сказывается на возможности двух стран решать совместные проблемы.

"США после встречи Путина и Байдена подтвердили формулу Горбачева и Рейгана, что в ядерной войне не может быть победителей. Это позволило нам сделать такое же заявление. И вторая договоренность была достигнута на том саммите - о начале стратегического диалога. Начали его, состоялось два раунда переговоров, было понятно, куда двигаться, но американцы прервали диалог. Только США разрывали все наши диалоги. А бегать за ними мы не будем, мы серьезные люди", - сказал Лавров.