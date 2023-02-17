17 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: duma.gov.ru

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о "детях спецоперации"

Фракция ЛДПР в Госдуме внесла в палату законопроект, вводящий термин "дети спецоперации" и предусматривающий возможность мер поддержки для них. Документ доступен в базе данных ГД.

"Приобретение этого статуса даст юридические основания и условия для принятия мер по компенсации страданий и потерь, понесенных этими гражданами в результате боевых действий, спровоцированных властями Украины", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщил ранее руководитель фракции Леонид Слуцкий, речь идет о гражданах, чье детство до 18 лет прошло в одном из регионов проведения спецоперации. Однако в процессе обсуждения появилось дополнение – теперь предлагается расширить территориальные рамки, речь идет не только о ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, но и приграничных районах соседних областей, например, Курской и Белгородской, которые подвергались вооруженным атакам и обстрелам со стороны Украины.

В будущем льготы для этой категории могут быть разработаны и введены как на федеральном уровне кабмином РФ, так и региональными органами власти.

Теги: госдума, дети спецоперации



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Ранее 16.02.2023 03:00 Мск В Госдуме подготовили проект о "детях спецоперации"
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