ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о "детях спецоперации"

Фракция ЛДПР в Госдуме внесла в палату законопроект, вводящий термин "дети спецоперации" и предусматривающий возможность мер поддержки для них. Документ доступен в базе данных ГД.

"Приобретение этого статуса даст юридические основания и условия для принятия мер по компенсации страданий и потерь, понесенных этими гражданами в результате боевых действий, спровоцированных властями Украины", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщил ранее руководитель фракции Леонид Слуцкий, речь идет о гражданах, чье детство до 18 лет прошло в одном из регионов проведения спецоперации. Однако в процессе обсуждения появилось дополнение – теперь предлагается расширить территориальные рамки, речь идет не только о ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, но и приграничных районах соседних областей, например, Курской и Белгородской, которые подвергались вооруженным атакам и обстрелам со стороны Украины.

В будущем льготы для этой категории могут быть разработаны и введены как на федеральном уровне кабмином РФ, так и региональными органами власти.