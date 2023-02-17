Си Цзиньпин выступит с "мирной речью" в годовщину начала СВО

Глава Китая Си Цзиньпин собирается выступить с "мирной речью" 24 февраля – в годовщину начала специальной военной операции РФ на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни после встречи с главой китайской дипломатии, членом ЦК КПК Ван И.

Таяни сообщил, что попросил Ван И "приложить все силы, которые есть у такой большой страны, как Китай, по отношению к России, чтобы она села за стол переговоров и положила конец конфликту, который длится уже год".

Известно, что за считанные дни до начала СВО Си Цзиньпин проводил переговоры с Владимиром Путиным в Китае – во время Олимпийских игр в Пекине. На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения Китая и России достигли небывалых вершин и крепки как никогда.