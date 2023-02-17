17 Февраля 2023
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Фото: ВЛАДИМИР НОВИКОВ www.itogi.ru

Общественная палата РФ предложила Правительству меры для повышения рождаемости

Общественная палата (ОП) РФ разработала и направила в Правительство РФ предложения о дополнительных мерах, которые должны способствовать повышению рождаемости.
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Отмечается, что в последние годы на поддержку семей с детьми были выделены большие средства, но рождаемость продолжает падать, а в 2022 году родилось наименьшее в нынешнем веке число детей. Воспроизводство поколений обеспечивается только на 70%. То есть следующее поколение будет в 1,5 раза малочисленнее нынешнего.

Президент Владимир Путин поручил до 10 февраля разработать и представить комплекс мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми. Комиссия ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей в прошлом году провела более 10 мероприятий с этой целью. Дополнительные меры должны быть направлены на рождение третьих и последующих детей, многодетных семей, работающих родителей и снижение числа абортов "по социальным показаниям", считают в ОП.

Стимулировать рождение первых детей не имеет смысла. В основном они появляются у женщин до 30 лет, а их численность будет снижаться. Больше всего сейчас женщин 30-40 лет, и их репродуктивный потенциал еще очень высок. Именно в этом возрасте рожают третьих детей. Через пять лет эта группа почти выйдет из детородного возраста, и надо действовать быстро. Такого демографического потенциала уже не будет никогда.

ОП РФ сделала 11 конкретных предложений.

- продлить до 2030 года меры господдержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и расширить направления использования средств на улучшение жилищных условий в соответствии с направлениями материнского капитала. Обеспечить ежегодную индексацию субсидии не ниже уровня инфляции. Рекомендовать органам власти субъектов РФ, в которых уровень суммарного коэффициента рождаемости ниже 1,7 ребенка на женщину, ввести региональную субсидию в размере не менее 550 тысяч рублей в 2023 году. Обеспечить софинансирование расходов региональных бюджетов на реализацию данной меры из федерального бюджета;

- расширить направления использования средств материнского капитала для многодетных семей: на приобретение семейного автомобиля отечественного производства; на коммерческий найм жилья, если семья стоит в очереди на улучшение жилищных условий;

- реализовать льготную программу обучения для детей из многодетных семей в колледжах и вузах;

- освободить многодетные семьи от налога на единственное имущество - земельный участок, квартиру, дом, дачу, автомобиль;

- увеличить стандартный налоговый вычет на детей при исчислении НДФЛ до половины прожиточного минимума на первого ребенка, один прожиточный минимум на второго и два прожиточных минимума на каждого ребенка в многодетных семьях;

- рассмотреть возможность выплаты единого пособия на каждого ребенка в многодетной семье до достижения возраста 17 лет в размере 0,5 прожиточного минимума без оценки нуждаемости и применения правила нулевого дохода;

- освободить от родительской платы за присмотр и уход за третьими и последующими детьми в детских садах;

- признать многодетные семьи приоритетной категорией оказания социальной поддержки через технологию социального контракта;

- снизить пенсионный возраст для многодетных отцов;

- увеличить ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума для первобеременных женщин и женщин, беременных третьим и последующими детьми, которые встали на учет в ранние сроки беременности, без учета нуждаемости;

- законодательно закрепить отсрочку от призыва на военную службу многодетным отцам.

Председатель комиссии Сергей Рыбальченко отмечает, что Сахалинская область, благодаря масштабным мерам поддержки рождения третьего ребенка и многодетных семей смогла увеличить суммарный коэффициент рождаемости с 1,56 в 2011 году до 2,16 в 2016 году, а сейчас занимает пятое место в России с показателем 1,94. Число многодетных семей увеличилось там в 2,7 раза. Этот опыт нужно распространить на всю Россию.

По данным ВЦИОМ 2019 года, 65% россиян ответили, что в идеальных условиях хотят стать многодетными, но планируют только 26%, а в реальности многодетных семей всего 10%. Вот куда нужно вкладывать средства, уверен Рыбальченко.

Накануне.RU также неоднократно писало о том, что маткапитал на первого ребенка является бесполезной (с точки зрения демографии) тратой средств, так как рождение первенцев практически не поддается стимулированию. Рождение же вторых и последующих детей, напротив, сильно зависит от стимулов.

Теги: общественная палата, рождаемость, меры поддержки



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