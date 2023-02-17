Мужчину с противопехотными минами и взрывным устройством задержали на Курском вокзале

На Курском вокзале в Москве задержали мужчину с противопехотными минами и взрывным устройством, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, мужчина пытался пройти в здание вокзала, но был задержан во время прохождения рамок металлоискателя. При себе у него были обнаружены две противопехотные мины, четыре взрывателя и взрывное устройство.

Телеграм-канал Shot пишет, что задержанный прибыл из зоны СВО и привез с собой все эти "трофеи".

Территория вокзала оцеплена, на месте работают сотрудники спецслужб.