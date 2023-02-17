В СМИ появилось видео драки мегионского чиновника с подростками

В Югре чиновник из Мегиона, начальник отдела муниципального контроля мэрии Мегиона Сергей Голик подрался с подростками в подъезде своего дома. Стороны дают разные показания, обвиняя в потасовке друг друга. Видеозапись конфликта опубликовал портал NEFT.

На кадрах сразу несколько стычек сотрудника администрации и молодых людей. Один из них — несовершеннолетний сын местного бизнесмена Фаига Гулиева.

На первом видео двое парней заходят в подъезд Голика с палками, похожими на бейсбольные биты. Они идут вглубь подъезда, осматривая углы, и подходят к квартире чиновника. Затем возвращаются, оставляют палки в тамбуре и проходят к той же двери уже невооруженными. Там их встречает сотрудник администрации, хватает одного из них и прижимает к стене. При этом в кадр попадают только ноги схваченного парня и самого Семена Голика. Второй молодой человек стоит в стороне. После конфликта между его участниками происходит разговор. Из своих квартир выходят соседи. Видео заканчивается мирным выяснением отношений.

На второй видеозаписи сын Фаига Гулиева и группа поддержки в виде двух молодых людей отходят от подъезда и садятся в автомобиль. Судя по всему, троица в очередной раз звала Голика на разговор по домофону. Спустя какое-то время из подъезда выходит Голик и еще двое крупных мужчин. Они подходят к автомобилю. С водительского места выходит мужчина, и между ним и Голиком тут же начинается драка, в которую включаются спутники. Они наносят удары, плюются друг в друга. Человек из группы Гулиева достает предмет, похожий на пистолет и, судя по всему, снимает его с предохранителя и взводит затвор. Мужчины прекращают драку и начинают разговор.

Однако перемирие длится недолго. Молодой человек из группы Гулиева делает резкий выпад в сторону Голика и наносит мощный удар чиновнику в голову. Тот начинает шататься, и между двумя группами вновь вспыхивает драка. Один из спутников Голика получает в челюсть и падает на землю. Противники пинают его. Чиновник пытается помочь товарищу, но на него вновь наставляют темный предмет. Голик пятится. Молодой человек плюет в Голика, на этом потасовка заканчивается. Упавший мужчина встает и отряхивается, а молодые люди садятся в машину и уезжают.

Отец одного из мальчиков Фаиг Гулиев заявил, что его сына и еще одного подростка чиновник избил за то, что те позвонили вечером в квартиру Голика по домофону. Молодые люди пришли к другу, но тот не отвечал на вызов по домофону, потому что был в душе. На улице было холодно, поэтому подростки стали звонить в другие квартиры, с просьбой пустить их в подъезд.

По рассказам детей, звонок разбудил кого-то из семьи чиновника. Глава отдела муниципального контроля якобы матом наоорал на молодых людей, а затем выскочил на улицу и набросился на подростков с кулаками.

Итогом встречи экс-майора полиции и двух подростков стала госпитализация в детскую травматологию. Один из юношей уехал на "скорой" в Нижневартовскую детскую окружную больницу с переломом ребра, другой оказался в больнице Мегиона.

"Я не знал, что такое происходит. Я спал дома к этому моменту. Проснулся в семь часов, вижу пропущенный. Перезвонил, это оказался Семен. Он рассказал мне, что побил мальчиков, мы договорились встретиться. Он приехал с группой поддержки, с ним были еще два здоровых мужика. Я попросил его честно рассказать, как было дело, потому что на тот момент я детей еще не видел. Он рассказал все, как было. Признался, что бил детей", - приводит издание слова отца.

По словам Фаига, мужчина стал угрожать родителям мальчишек, упоминал, что работает в мэрии, хвастался связями и откровенно вымогал деньги. По словам Фаига Гулиева, после выяснения отношений между ним и Голиком, мужчине стали поступать анонимные угрозы.

По словам Семена Голика, позвонившие ему в домофон лица сами спровоцировали его на драку, после первой стычки вернулись в подъезд с палками, а позже старший брат одного из избитых приехал выяснять отношения с травматическим пистолетом и напал на родственника Голика.

Свою версию событий Голик, в прошлом полицейский, изложил в одном из закрытых чатов бывших сотрудников МВД.

"Я находился дома, один с тремя детьми, трезвый. Мне после 22:00 позвонил домофон. Я спросил — кто там. Ну, как обычно в таких ситуациях нормальные люди поступают. Мне сказали — откройте. Я спросил, к кому пришли, мне сказали, что в 29 квартиру. А в той квартире живет мой родственник, поэтому я спросил, кто звонит и я вам открою. Мне сказали — открой мне дверь, я хочу попасть в подъезд. В таком, нетерпящем отказа тоне. Я сказал, что не открою и положил домофон", — объясняет Голик.

Ночные посетители не восприняли отказ всерьез и начали повторять звонки в домофон, но мужчина не стал брать трубку. Писк аппарата разбудил одного из детей Семена. После этого глава семейства решил повторить для настырных молодых людей, вновь отказался открывать, на что ему пригрозили избиением. Чиновник спустился, завязалась драка.

В настоящее время полиция проводит проверку инцидента.