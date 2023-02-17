17 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уралец жестоко расправился с братом-близнецом, который обидел их мать

Житель Новоуральска жестоко расправился с собственным братом. Поводом стало то, что последний избил их мать.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в ночь на 12 февраля 37-летний мужчина приехал в квартиру дома по улице Урицкого в Невьянске, где проживал его брат-близнец. Там он вступил с родственником в конфликт и очень сильно избил его.

Потерпевший получил черепно-мозговую травму, от которой скончался. Агрессор был задержан силовиками.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибший от рук родного брата проживал вместе с матерью в Невьянске и нередко злоупотреблял спиртным.

"В один из дней он нанес побои своей матери, о чем вскоре стало известно проживающему в Новоуральске брату. По рассматриваемой версии, именно желание наказать брата-близнеца за причиненные матери побои и стало поводом для жестокого избиения со стороны обвиняемого. Очевидно, что он не рассчитал свои силы в ходе этого "воспитательного процесса". В случае, если будет доказана его вина, мужчине предстоит ответить за совершенное деяние перед судом", - отметил полковник Горелых.

Возбуждено дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Назначены судебные экспертизы. На время следствия задержанный уралец заключен под стражу.

Теги: брат, Невьянск, полиция, СК, дело



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