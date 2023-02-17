Долги "АвтоВАЗа" превысили 100 миллиардов рублей

Долги "АвтоВАЗа" превысили 100 млрд руб., при этом глава компании Максим Соколов называет размер долговой нагрузки "плавающим" и заявляет о ведущейся работе по ее минимизации.

При этом Соколов не скрывает, что рассчитывает и на помощь государства. "Мы стремимся ее [долговую нагрузку] минимизировать и рассчитываем, что, может быть, будут приняты механизмы, которые могут поддержать", - заявил топ-менеджер в эфире телеканала "Россия 24".

Между тем, автомобили Lada заняли долю в 46% от общего числа купленных в России новых легковых машин. Это рекордный показатель, к которому продукция "АвтоВАЗа" пришла в шестую неделю (6-12 февраля) 2023 года. Уже месяц доля Lada превышает 40% на рынке.