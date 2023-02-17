17 Февраля 2023
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
Фото: youtube.com

Погибли пилот и пассажир вертолета Robinson, аварийно севшего на Сахалине

МЧС РФ сообщило, что пропавший на Сахалине вертолет Robinson обнаружен, он совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная.

Пилот и один из пассажиров вертолета погибли, еще один человек эвакуирован, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Всего на борту судна находились четыре человека.

В свою очередь, Mash пишет, что на борту RA-34340 находились трое — пилот и семейная пара. Спасатели эвакуировали только одного. Тела командира воздушного судна и второго пассажира обнаружили под обломками, сообщает телеграм-канал.

Ранее сообщалось, что предварительная причина катастрофы - плохая видимость.

Теги: вертолет Robinson, Сахалин, авария



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