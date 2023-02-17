Платные трассы для электромобилей в России сделают бесплатными

С 1 марта и до конца 2023 года проезд по платным участкам дорог в России для электромобилей будет бесплатным. Правило будет распространяться как на российские, так и на иностранные электрокары, сообщили в госкомпании "Автодор".

Так, на электромобиле можно будет бесплатно проехать по платным участкам дорог М1 "Беларусь" (включая "Обход Одинцова"), М3 "Украина", М4 "Дон", М11 "Нева", М12 Москва—Нижний Новгород—Казань, Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД).

Для бесплатного проезда владельцам электроавтомобилей надо будет обратиться в офис "Автодор – Платные дороги", предъявить документы, подтверждающие, что у машины только электрический двигатель.

Власти рассчитывают, что к 2030 году доля производимых в РФ автомобилей на электрической тяге составит не менее 10%, а зарядных станций по стране будет более 25 тыс. В 2022 году произведено более 1,7 тыс. электромобилей и введено в эксплуатацию около 440 быстрых зарядных станций в 12 пилотных регионах и на трассе М 4 "Дон".