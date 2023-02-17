Дума Сургутского района высоко оценила результат работы команды Андрея Трубецкого в 2022 году

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой выступил перед депутатами думы муниципалитета с отчетом о своей работе в 2022 г. Он в своем докладе привел данные о том, что удалось сделать, а также в каких отраслях есть рост показателей.

Трубецкой напомнил, что Сургутский район – треть всего промышленного производства Югры. Ожидаемый объем – 1,9 трлн руб., что выше уровня прошлого года на 24,7%. Объем инвестиций в основной капитал превысил 242 млрд. руб. На долю района по-прежнему приходится четверть всех инвестиций региона. На территории района реализуются 5 из 16 в Югре приоритетных инвестпроектов.

Собственные доходы бюджета района выросли на 863 млн руб. или 14,6%. Увеличили на 30% поступления из бюджетов других уровней. Сургутский район занял 2 место в рейтинге оценки качества бюджетного процесса автономного округа. Наибольшую часть в собственных доходах занимает НДФЛ – 78%. Доходы от аренды земли – 9%, поступления от малого и среднего бизнеса – 3%, прочие доходы – 9%.

Прирост по НДФЛ составил 983 млн руб. – за год в районе появились 32 новых налогоплательщика, рост поступлений от малого и среднего предпринимательства (МСП) – 16 млн руб., имущественных налогов – 10 млн руб., поступлений от использования муниципального имущества – 28 млн руб. Исполнение бюджета по расходам – 99,9%, что является лучшим показателем за всю историю района.

"Долговая и кредитная политика администрации направлена на отсутствие муниципальных заимствований и бюджетных кредитов – уже пять лет подряд мы никому ничего не должны, живем по средствам", - сказал Андрей Трубецкой.

Главной проблемой района остается большое количество аварийного жилья. Общий размер средств направленных на улучшение жилищных условий составил 1,9 млрд. руб., на которые куплено 564 квартиры. Район – первый муниципалитет в РФ и Югре, который реализовал денежные средства в рамках федеральной программы по ликвидации "фенольного жилья" (268,9 млн. руб.).

"Большое внимание уделяем своевременному сносу расселенных аварийных домов. Снесено 54 расселенных дома площадью 19 тыс. "квадратов" на сумму почти 60 млн руб.", - сказал глава Сургутского района.

Все жители района в возрасте от 1,5 до 7 лет получают дошкольное образование. Доля детей от года до 6 лет, состоящих в очереди на получение места в детском саду, сведена к нулю. Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры составил 18%, что выше по отношению к прошлому году на 1,5%.

Сургутский район – не только треть добычи нефти в Югре, но еще и треть всей сельхозпродукции региона, отметил Андрей Трубецкой. Производителям района выплачено 360 млн руб. поддержки – на 10% больше, чем за прошлый год.

Депутаты думы Сургутского района по итогам отчета главы не просто позитивно оценили работу команды Андрея Трубецкого, но и отметил, что избиратели оценивают работу администрации позитивно. Депутат Тюменской областной думы Валерий Голодюк сказал: "Здесь работает команда специалистов, которые болеют за людей".

Депутат думы ХМАО-Югры Игорь Бруслиновский также высоко оценил результаты работы администрации района, он отметил: "На территории Сургутского района проживает большое количество работников "Сургутнефтегаза", поэтому социальная направленность бюджета муниципалитета и деятельности команды вашей, Андрей Александрович, направлена на социальный комфорт. А, если человек хорошо отдохнул, он и хорошо поработал. Консолидируя наши усилия, мы куем экономическую мощь нашей страны."

Отвечая на вопросы депутатов, Андрей Трубецкой отметил, что положительно относится к созданию в районе молодежных центров. Начали они появляться в самых маленьких и удаленных населенных пунктах муниципалитета, в которых может не хватать на это денег, а также где выше желание молодежи уехать. Молодежная политика – общенациональная задача, федеральный тренд, не надо стесняться и ждать, пока районные власти сделают такой центр, а самим искать возможности, отметил глава района. И обещал помочь в реализации этих инициатив.