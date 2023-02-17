17 Февраля 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Тайваньском проливе сбит воздушный шар КНР

Воздушный шар из КНР 16 февраля потерпел крушение на военной базе на одном из островов в Тайваньском проливе, находящемся под контролем тайбэйского режима. Это произошло всего через два дня после того как "Министерство обороны Тайваня" заявило о решимости сбивать любой подозреваемый военный объект, приближающийся к его берегам со стороны материкового Китая.

В пресс-релизе армейского командования района Доньинь говорится, что неопознанный объект был замечен падающим над островом Дуньинь около 11 часов утра. После проведения поисков на островном полигоне были обнаружены остатки воздушного шара диаметром около одного метра и устройства с маркировкой на упрощенном китайском языке, которые прочитайте "Taiyuan No. 1 Radio Factory Co., Ltd.", "Цифровой радиозонд GTS13" и "Метеорологический прибор". Оборудование было отправлено в соответствующие департаменты для дальнейших исследований.

Таким образом, о военном назначении аэростата и его сбитии не упоминается. Однако всем подразделениям "тайваньской армии" приказано усилить бдительность.

Как сообщает Taiwan Times, в Токио решили использовать инцидент для организации обмена разведданными с Тайбэем. "У нас нет таких двусторонних отношений с Тайванем, поэтому мы не сотрудничаем в этом вопросе, но правительству Японии придется подумать о том, что оно будет делать дальше", - заявил японский законодатель и бывший министр обороны Онодера Ицунори. В данный момент тайваньские разведданные могут передаваться в Японию только через США.

Теги: воздушный шар, тайвань



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