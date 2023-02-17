Сбитый в США летающий объект мог быть шаром любительского кружка за 12 долларов, - СМИ

Одним из сбитых ранее в США летающих объектов мог быть шар, который запустили члены любительского кружка. Об этом сообщает специализирующееся на новостях об авиации издание Aviation Week.

Отмечается, что кружок любителей воздушных шаров из Северного Иллинойса заявил о пропаже своего аппарата 15 февраля. Последний раз шар с приспособлениями в том числе для отслеживания частиц воздуха был зафиксирован над Аляской примерно 10 февраля.

Самодельный аппарат K9YO с миниатюрной солнечной батареей оказался в том же районе, где истребитель F-16, одна ракета которого стоит порядка $400 тысяч, сбил "представляющий опасность неопознанный объект", пишет издание.

Стоимость подобных созданных любителями шаров с микросхемами может составлять от 12 до 180 долларов.

Напомним, за последние несколько дней американские истребители перехватили четыре высотные цели. При этом Вашингтон назвал один из этих шаров китайским аэростатом наблюдения, Пекин заявил, что это гражданский объект, который используется в метеорологических целях. 4 февраля аэростат сбили.